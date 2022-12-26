На Украине заявили, что Германия ждет сигнала США для передачи танков Киеву Экс-глава МИД Украины Климкин: Германия ждет сигнала Вашингтона о передаче Украине танков

Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти Германии ждут сигнала от президента США Джо Байдена о передаче Киеву танков Leopard-2, пишет «Комсомольская правда». Он добавил, что решение о новых поставках танков и самолетов будет принято совместно. По его словам, Германия способна оказать помощь Киеву «в режиме реального времени».

Тут не нужно ничего объяснять. Решение по танкам или самолетам будет принято совместно. Принять такое решение без участия Вашингтона невозможно. И это не только немецкая позиция, — сказал Климкин.

Он также назвал «сложной» ситуацию с поставками вооружений из других стран.

Американский генерал в отставке Барри Маккеффри ранее заявил, что украинская армия несет огромные потери и находится в опасном положении. Он выразил свои сомнения в способности украинских военных добиться успехов на поле боя одними оборонными системами. Бывший военный отметил, что поставки ЗРК Patriot Украине «не изменят ситуацию на земле» из-за превосходства российской армии в авиации и артиллерии. Он выступил с предложением передать Киеву американские танки M1 Abrams, а также ракеты типа «земля — земля» ATACMS.