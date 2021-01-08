На Украине завели дело о «тайной вакцинации» чиновников

https://static.news.ru/photo/97b1b916-51c1-11eb-bf5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Дело о «тайной вакцинации» чиновников от коронавируса заведено на Украине. Об этом сообщило госбюро расследований (ГБР) страны.

Ранее СМИ Украины сообщили, что около десяти депутатов Верховной рады, бизнесменов и топ-чиновников тайно привились. При этом они использовали вакцины производства BioNTech и Pfizer, заплатив за два укола до трёх тысяч евро. Официально эти вакцины в страну не завозятся.

Депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг информацию о тайной вакцинации. Однако президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19.

На публикации <...> о тайной вакцинации от коронавируса в Киеве по астрономическим ценам отреагировало Государственное бюро расследований. Ведомство начало расследование нелегальной вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer, — сообщает Страна.ua.

Кроме того, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, Служба безопасности Украины и полиция также заинтересовались этой информацией. Они, в частности, проверят информацию о ввозе контрабандной вакцины в страну.

Как писал NEWS.ru, первым на украинской территории появится российский препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник V», а китайскую вакцину ждать пока не стоит. Об этом заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины, глава Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.