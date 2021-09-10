На Украине заведены дела о посягательствах на жизнь Зеленского

Шесть уголовных дел завела Служба безопасности Украины (СБУ) по поводу угроз убийства и посягательства на жизнь президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишут «Украинские новости».

Отмечается, что проводится досудебное расследование четырёх дел о посягательстве на жизнь Зеленского и двух дел об угрозах убийством и нанесения вреда здоровью президента. В СБУ отказались сообщить, кто подозревается в данных правонарушениях. Детали этих дел не раскрывают в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с экс-участницей операции в Донбассе Марусей Зверобой порассуждала об убийстве Зеленского.

В видео, которое транслировалось в Facebook, женщины, являющиеся сторонницами экс-президента Украины Петра Порошенко, несколько раз оскорбили Зеленского и в грубой форме прокомментировали его визит в Донбасс.

В ролике полно нецензурной лексики, а также прямых и косвенных угроз в адрес Зеленского. Кроме того, Федина и Зверобой предложили несколько вариантов расправы над президентом.