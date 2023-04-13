На Украине засомневались в успехах ВСУ Politico: Киев засомневался в успехе контрнаступления после утечки документов Пентагона

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинское руководство засомневалось в успехе контрнаступления ВСУ, пишет Politico со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что такой вывод был сделан на основе секретных документов Пентагона, которые ранее утекли в Сеть. Собеседник издания при этом подчеркнул, что прогнозы, содержащиеся в этих документах на реальные шансы Украины по контрнаступлению, «не соответствуют действительности».

Прогнозы, содержащиеся в секретных документах на реальные шансы Украины по контрнаступлению, не соответствуют действительности. Это дает нам основания для подозрений в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины в зоне спецоперации, — сказано в публикации.

По словам источника, в Киеве также поставили под сомнение поддержку Вашингтона в предстоящем контрнаступлении.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что парламент Украины отказался от предложения одной из партий страны доплачивать солдатам ВСУ за службу в армии 30 тысяч гривен. Парламентарий добавил, что в Раду внесли постановление, которое заблокировало законопроект. Он отметил, что пока постановление не будет рассмотрено, глава парламента не имеет права подписать закон.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.