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На Украине запретят контактировать с российскими политиками

11:25, 18 августа 2021
На Украине запретят контактировать с российскими политиками Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинским депутатам на уровне закона запретят контактировать с политиками и чиновниками из России или самопровозглашённых республик Донбасса до тех пор, пока Киев не «восстановит» контроль над Крымом. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, парламентарии смогут устанавливать связи с российскими органами власти только в случае необходимости защитить права граждан или обсудить выполнение международных договоров.

Подобный законопроект был предложен премьер-министром Украины Денисом Шмыгаль.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией. По его мнению, из-за этого на Украине произошёл раскол в обществе, что привело к разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ. 

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. В Киеве результаты признать отказались.

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