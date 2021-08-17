На Украине запретят контактировать с российскими политиками

Украинским депутатам на уровне закона запретят контактировать с политиками и чиновниками из России или самопровозглашённых республик Донбасса до тех пор, пока Киев не «восстановит» контроль над Крымом. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как отмечается , парламентарии смогут устанавливать связи с российскими органами власти только в случае необходимости защитить права граждан или обсудить выполнение международных договоров.

Подобный законопроект был предложен премьер-министром Украины Денисом Шмыгаль.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости отказ от добрососедства с Россией. По его мнению, из-за этого на Украине произошёл раскол в обществе, что привело к разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. В Киеве результаты признать отказались.