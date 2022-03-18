На Украине запретили регистрировать белорусские лекарства

Минздрав Украины запретил выдавать егистрационные удостоверения лекарственным средствам, произведённым в Белоруссии. Соответствующий указ за номером 503 опубликован на сайте ведомства. Причины такого решения не называются. При этом ранее ввезённые средства можно прододжать продавать в стране до истечения их срока годности.

Запретить применение на территории Украины лекарственных средств путем прекращения действия регистрационных удостоверений таких лекарственных средств согласно прилагаемому приложению, — говорится в указе.

Согласно документу, из госреестра лекарственных препаратов Украины исключаются 39 средств в том числе «Ацецекс», «Арпефлю», «Рибоксин» и другие.

Запрет касается препаратов, выпускаемы фирмами, чьи юридические адреса или место производства расположены в Белоруссии. При этом ранее ввезённые препараты можно продавать и использовать в стране до окончания их срока годости.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что трудностей с производством и поставкой в РФ медикаментов в настоящее время не наблюдается. По её словам, производители и дистрибьюторы держат ситуацию под контролем.

В свою очередь, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что дефицит лекарств в российских аптеках вызван ажиотажем. По его словам, эта нехватка лишь временная и препараты вернутся на полки. Он добавил, что тема лекарств в списке санкций не поднимается. Когда дистрибьюторы изменят схему поставок, основные препараты вернутся в аптеки.