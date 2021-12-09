На Украине захотели штрафовать за «отрицание агрессии России»

Кабмин Украины одобрил и направил в Верховную раду законопроект, согласно которому публичное «отрицание вооружённой агрессии РФ» и «оккупации Россией территории» будет считаться противоправным. За это предполагается штраф в размере до $1,89 тысячи. Об этом говорится на сайте украинского правительства.

Публичное отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признаётся надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины, — говорится в тексте законопроекта.

Под публичной «легализацией» подразумевается высказывание подобных идей двум или более лицам, а также изображения Крыма в составе России. В частности, к этому будет приравниваться распространение листовок, плакатов, лозунгов и других товаров в общественных местах. Штрафы будут применяться к публичным деятелям, чиновникам и «политически значимым лицам».

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца организовать противодействие политике России. Он отметил, что Киев ждёт «мощного голоса из Берлина» для обеспечения России «холодного душа», поскольку та якобы готовится к войне.