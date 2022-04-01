На Украине захотели присвоить российские активы на $400 млрд

Власти Украины рассчитывают получить часть замороженных и конфискованных активов России на восстановление экономики и инфраструктуры после специальной военной операции, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, которые приводит издание Zn.ua, речь может идти о сумме $400–500 млрд.

Сейчас мы можем говорить о сумме, которую Украина может получить, между $400 и $500 млрд, то есть мы говорим о 2–2,5 наших годовых валовых внутренних продукта. Но всё равно этого будет недостаточно, поэтому поиск дополнительных средств постоянно продолжается, — сказал Устенко.

Он пояснил, что в эту сумму входят замороженные в западных странах активы Центробанка России на сумму $300 млрд. По словам экономического советника, ещё $100 млрд Украина может получить из замороженных активов ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.

Устенко отметил, что эти средства будут объединены в фонд и под них будут выпущены долговые обязательства. Кроме того, ожидаются поступления от международных партнёров Украины и международных организаций.

По словам советника Зеленского, по оценкам украинского правительства, потери Украины от боевых действий составили $1 триллион.

Украинский парламент 1 апреля одобрил закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов», позволяющий национализировать имущество россиян. Под его действие также попадают граждане других стран, «тесно связанные с Россией» и поддерживающие специальную операцию.