На Украине захотели использовать опыт нацистской Германии

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Украинские СМИ предложили воспользоваться опытом шестой немецкой армии фельдмаршала Паулюса во время Сталинградской битвы, передает URA.RU со ссылкой на украинские издания. В статье украинскую армию сравнивают с войсками фашистской Германии. В рамках этого предлагается рассмотреть эпизод, когда немецкие войска оказались в окружении и применить это в рамках своей тактики.

Нам не следует повторять печально известный верденский опыт. Вместо этого нам следует искать другое решение, как это было в Сталинградской битве, когда шестая немецкая армия фельдмаршала Паулюса была окружена более чем 90 000 солдатами, — сказано в публикации.

Во время Сталинградской битвы 2 февраля 1943 года шестая армия была разгромлена красной армией в ходе операции «Кольцо».

Офицерский состав артиллерийских подразделений ВСУ не испытывает каких-либо сомнений во время ударов по жилым кварталам Донецка и других городов Донецкой и Луганской народных республик, ранее сообщил в интервью военному корреспонденту Александру Сладкову пленный украинский военнослужащий. По словам пленного, его орудие выпускало от четырех до 12 снарядов в день.