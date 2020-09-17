На Украине зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c310e942-f8b6-11ea-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

За прошедшие сутки на Украине коронавирус официально подтвердили у 3 584 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 60 человек, выздоровели 1 589 пациентов, — сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Общее число заразившихся коронавирусом на Украине выросло до 166 244 человек. Из них 3 400 — умерли, 73 913 — выздоровели.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, больше всего заразившихся в Харьковской, Тернопольской, Одесской областях и в Киеве. За прошедшие сутки было сделано 29 729 ПЦР-тестов, из них 12% оказались положительными, в больницы госпитализировали 534 человека.

Как писал NEWS.ru, мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в 17-ю горбольницу с двусторонним воспалением лёгких. По данным источника в офисе президента Украины, он находится в коме. При этом не уточняется, ввели Кернеса в кому искусственно или нет. Последний раз Кернес появлялся на публике 23 августа. По данным СМИ, он заразился коронавирусом в начале сентября.