На Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/ccae82da-9383-11eb-baa4-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС

За прошедшие сутки на Украине зарегистрировали 19 893 новых случая заболевания коронавирусом. По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны страны, это абсолютный рекорд по приросту заражённых. До этого рекорд был зарегистрирован 26 марта (18 132 заболевших).

19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребёнка и 484 медработника, — написал в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По данным Минздрава Украины, за последние 24 часа с коронавирусом были госпитализированы 5040 человек, 433 пациента скончались, выздоровели 10 287 человек. Накануне министр сообщал о 17 569 новых случаях заболевания, а ещё днём ранее на Украине было зафиксировано 11 226 случаев инфицирования COVID-19. За сутки от инфекции были вакцинированы 19 097 украинцев, всего прививки сделали почти 268 тысяч человек.

Общее количество заболевших на Украине с начала пандемии составило 1 711 630 человек, 33 679 пациентов скончались, 1 333 370 человек выздоровели. Наибольшее число заражённых зарегистрировано в Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Как писал NEWS.ru, накануне за сутки на территории России медики выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 13,3% новых пациентов недуг протекает без клинических проявлений. С учётом последней информации, с начала пандемии в РФ заражение коронавирусом диагностировали у 4 554 264 человек. За последние 24 часа в стране из больниц по выздоровлении выписали 10 247 пациентов. В общей сложности после заражения COVID-19 смогли выздороветь 4 176 419 россиян. Также в оперштабе сообщили, что в течение прошедших суток в России 383 человека с коронавирусом скончались. Число жертв инфекции увеличилось до 99 233.