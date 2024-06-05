На Украине забили тревогу из-за слов Зеленского о Китае Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес КНР дорого обойдется Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Хамские слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес Китая могут дорого обойтись Киеву, заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе. По его словам, из-за неадекватности украинского лидера Пекин может отказаться о любого вида сотрудничества с украинской стороной.

Если Китай видит, что лидер Украины не вполне адекватен, то, конечно, это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с КНР относительно любых вариантов сотрудничества, — считает Арьев.

Парламентарий возложил вину на «звездную болезнь» Зеленского. Он напомнил, что Китай привык действовать достаточно активно «в плане наказаний». Арьев уверен, что у Пекина из-за Киева уже «лопается терпение».

Ранее украинский лидер осудил КНР за отказ от участия в конференции. Глава Украины обвинил китайское правительство в якобы попытке сорвать мероприятие. При этом Reuters писал, что Пекин отклонил приглашение принять участие в саммите из-за отсутствием российской делегации.

В свою очередь экс-глава украинского МВД Юрий Луценко выразил мнение, что правительство Китая может принять решение о блокировке экспорта продукции на Украину после резкого заявления Зеленского в сторону КНР. По его мнению, главе государства следует думать над своими словами. Луценко также назвал Китай «вторым полюсом» в мире наряду с США. Однако Зеленский умудрился наговорить обидных фраз и тем, и другим перед саммитом в Швейцарии, напомнил он.