На Украине забеспокоились о реакции Запада на утечку секретных документов Подоляк: утечка секретных документов не должна подорвать отношения Украины с Западом

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что утечка секретных документов по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должна подорвать отношения Украины со странами Запада, передает ТАСС. Он подчеркнул, что опубликованные данные не имеют отношения к реальным планам Киева. По его словам, некоторые сведения «ранее уже были известны».

Это нормальная аналитика. И я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами. Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются, — сказал Подоляк.

Он добавил, что нехватка систем ПВО на Украине не является секретной информацией.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что утечка секретных данных Пентагона может быть связана с неудачами при подготовке контрнаступления ВСУ. Он отметил, что публикация сведений о слежке за президентом Украины Владимиром Зеленским не является случайностью, а представляет собой сознательную операцию.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.