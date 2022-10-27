На Украине забеспокоились из-за возможного сокращения помощи США Кулеба заявил о беспокойстве Киева из-за возможного сокращения помощи США

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить свою помощь стране в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Дипломат назвал несправедливыми заявления о том, что такое может произойти. Он выразил надежду на то, что властям в Киеве получится исправить эту ситуацию, пишет Axios.

Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена, — сказал Кулеба.

В США прогнозируют, что республиканцы займут большинство в сенате и палате представителей после выборов 8 ноября. В этом случае финансовая и военная помощь Украине, по мнению аналитиков, может оказаться под угрозой.

В Белом доме забеспокоились возможной потерей контроля демократов над конгрессом по итогам выборов, которые пройдут 8 ноября. Отмечается, что оптимизм в администрации Байдена уменьшился после результатов промежуточных выборов. Во многих штатах заметно лидируют кандидаты от Республиканской партии. Демократы опасаются, что многие принятые ранее меры могут быть отменены республиканским конгрессом.