На Украине выявили первые случаи заражения индийским штаммом «дельта»

На Украине выявлены первые случаи заражения индийским штаммом коронавирусной инфекции «дельта». Об этом сообщила «Телевизионная служба новостей» (ТСН) со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Случаи заболевания обнаружены у 66-летней женщины и её 16-летнего ребёнка. Они недавно вернулись из России, а заразились уже на Украине. Заболевших госпитализировали. Их состояние стабильное.

Уже есть два случая — мать 66 лет и ребёнок 16 лет. Они недавно вернулись из России, уже на Украине заболели и им провели тесты, — говорится в сообщении.

В связи с этим аппарат СНБО Украины решил рассмотреть вопрос о введении обязательного тестирования на COVID для людей, приезжающих из России, Белоруссии, Великобритании и Индии. В ведомстве допустили полную остановку сообщения с некоторыми странами. Заседание пройдёт сегодня.

Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «дельта-плюс» (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью. Учёный отметил, что заразиться данным штаммом вируса можно просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Также «дельта-плюс» устойчив к моноклональным антителам и способен «обходить» иммунитет.



