На Украине выдвинули России претензии на пять областей

Украинский писатель и философ Пётр Кралюк заявил о пяти российских областях, которые должны «принадлежать Киеву». Об этом он написал две статьи, которые опубликовал в журнале «День».

По его словам, в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Передача земель произошла в СССР. Он подчеркнул, что украинские земли сейчас составляют Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области. Из-за действий большевиков многие украинцы оказались за пределами своей родины.

В 1926 году Стародубщина досталась российской Брянской губернии. Советской Украине отдали лишь небольшую часть края — Семеновскую волость. Ещё одним регионом, который находится в составе России, является Восточная Слобожанщина. Сейчас эти земли находятся в составе четырёх областей Российской Федерации — Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской, — отметил писатель.

Кроме того, философ обвинил российские власти в русификации местности, которая «проводилась» с 30-х годов XX века.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой обвинила Россию в «краже» названия русского языка. По её словам, Россия «стырила» у Украины название русского языка, который для многих жителей Украины является привычкой, а не необходимостью. Русский язык следует переименовать в «московский».