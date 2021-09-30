На Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса

На Украине в ближайшее время будет введена обязательная вакцинация от COVID-19, данный приказ направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко. По его словам, это вовсе не означает, что вакцинация станет принудительной.

Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу, — сказал Ляшко.

По его словам, вместе с приказом будет доступен перечень профессий, для которых вакцинация станет обязательной. Это коснётся педагогов, а также работников центральных органов исполнительной власти. В случае уклонения от обязательства сотрудники будут отстранены от работы в период действия карантина без сохранения заработной платы.

Ляшко также отметил, что в настоящий момент обсуждаются все моменты, касающиеся последствий введения обязательной вакцинации и соблюдения всех юридических моментов.

Ранее во Франции у здания Минздрава прошли протесты против обязательной вакцинации медиков.