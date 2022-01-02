На Украине возник скандал с девушкой из обращения Зеленского

Скандал из-за принуждения военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской к участию в новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского разразился на Украине. О том, что она оказалась в кадре с главой государства не по собственной воле, стало известно, после того, как военнослужащую раскритиковали в соцсетях, сообщает портал «Обозреватель».

Борисовская, которая сидела за новогодним столом по левую руку от Зеленского, была вынуждена в ответ на волну критики признаться в Facebook, что военное командование заставило её участвовать в съёмках.

Была, есть и буду против Зе. <...> Я действующая военная и это было распоряжение, — подчеркнула она.

Старший сержант также пожаловалась, что после начала скандала от неё в соцсети отписываются подписчики.

Ранее стало известно, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе, заявил Владимир Зеленский в новогоднем обращении. При этом сначала Киев обеспечит квартирами всех участников силовой операции в Донбассе, а затем в новых квартирах они повесят фото «из мирного Донецка, Луганска, Крыма», пояснил президент.