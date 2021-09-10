На Украине возмутились после слов уходящего президента Эстонии

Мнения украинцев о положении своей страны в Европе разместила «Украинская правда». Публикация появилась после высказываний оставляющей свой пост 10 октября президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Уходящий президент заметила, что Украина находится «на расстоянии нескольких световых лет» от выполнения необходимых для вступления в ЕС Копенгагенских критериев. В комментариях под постом издания в Facebook украинские читатели возмутились после слов Кальюлайд.

Какое-то существо что-то тяфкнуло про «световые годы», зато в её стране всё плотно купила Россия. Пусть молчит в тряпочку, — написал один из них.

Другие также считают, что президент Эстонии погорячилась: «Поэтому её и не переизбрали, возможно, забивает место в России, а они такую же пропаганду ведут, в ЕС входит 28 стран, так что не ей решать», «Не пристало президенту целой страны так себя вести», «Этот человек вообще ничего не решает не то что в международной политике, а даже в своей стране», «У каждого свой путь, и нам незачем слушать очередное карканье».

Ранее стало известно, что Украина находится на расстоянии «нескольких световых лет» от момента, когда её примут в ЕС, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Глава прибалтийской страны, по её словам, за пять лет не увидела прогресса, который приблизил бы Украину к вступлению в ЕС. Кальюлайд также отметила проблемы, с которыми сталкивается эстонский бизнес.