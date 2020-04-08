На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Генпрокурор Украины открыла новое уголовное производство против бывшего президента страны Петра Порошенко. Дело будет расследоваться по нескольким статьям Уголовного кодекса в связи с назначениями им судей Верховного суда.
Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины <...> при издании указов президента <...> «О назначении судей Верховного суда», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что украинская оппозиция обвинила Зеленского в сговоре с Порошенко. В частности, один из депутатов Рады заявил, что команда действующего президента пообещала прекратить все уголовные дела в отношении экс-главы государства, если его партия «Европейская солидарность» поддержит скандальную земельную реформу.