На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в тот момент, когда мир находится в острой фазе борьбы с пандемией COVID-19, недопустимо. Об этом заявил директор европейского подразделения организации Ханс Клюге.

Он напомнил, что ВОЗ ответственна за эпидемиологическое состояние более полусотни государств, передаёт РИА Новости. Таким образом, урезание президентом США Дональдом Трампом бюджета может поставить под угрозу стабильность во всём мире....