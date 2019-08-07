https://static.news.ru/photo/9678200e-b946-11e9-b9b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: предоставлено общиной храма

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктора Земляного за интервью журналистам из России.

Ему предъявлено обвинение в разжигании конфликтов на религиозной почве. Об этом сообщило управление СБУ по Ровенской области. Обвинённый священник является руководителем отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви.

Кроме того, ему предъявлено обвинение в распространении незаконной литературы. По словам протоиерея, происходящее является абсурдом.

Российские журналисты аккредитуются для работы в Украине <...>, но почему-то именно я, дав комментарий, разжёг межконфессиональный конфликт, — передаёт его слова РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал о том, что бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет назвал незаконным решение о снятии с регистрации религиозной организации. В связи с этим священнослужитель подал в суд на министерства культуры и юстиции Украины.