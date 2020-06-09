На Украине возбудили дело против Порошенко

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Педиатр Томисаку Кавасаки скончался в Японии в возрасте 95 лет. В 1967 году он обнаружил и описал детский воспалительный синдром, названный впоследствии в его честь.

О смерти врача сообщают японские СМИ. По их данным Кавасаки умер от естественных причин, связанных с его преклонным возрастом. Кавасаки начал работать педиатром в предшественнике Японского медицинского центра Красного Креста...