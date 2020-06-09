На Украине возбудили дело против Порошенко

Экс-президент Украины Пётр Порошенко официально объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе Службы внешней разведки. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины.
В помещении центрального аппарата Госбюро расследований Петру Порошенко следователями ГБР было вручено письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве, — цитирует РИА Новости начальника второго отдела Госбюро Вадима Приймачка.
Уточняется, что Порошенко подозревается в предоставлении «заведомо незаконного приказа», побудившего действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий.
Как писал NEWS.ru, ранее Пётр Порошенко подал в суд на Ирину Венедиктову, возглавляющую Генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань. Пять заявлений об уголовных правонарушениях офис генпрокурора получил 3 июня. Порошенко обвиняет Венедиктову в бездействии по делу о контрабанде картин. Ранее он и его адвокат пожаловались в Генпрокуратуру на незаконные, по их мнению, действия сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), арестовавших полотна во время выставки в музее имени Ивана Гончара. По версии следствия, коллекция картин, состоящая из полотен Ильи Глазунова, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ильи Репина и других всемирно известных художников, была ввезена на Украину с нарушением таможенного законодательства.