На Украине возбудили дело против депутатов Закарпатья из-за гимна Венгрии

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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело за исполнение гимна Венгрии депутатами Закарпатской области. Народных избранников подозревают в измене родине.

Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединённой территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве, — цитирует издание «Украинские новости» сообщение ведомства.

При этом в СБУ отметили, что дело возбуждено по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, госизмене и подделке документов.

В Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ) выразили удивление по поводу внимания к теме исполнения гимна. Секретарь организации Дарчи Каролина сообщила, что такая процедура не запрещена, если речь идёт о торжественных мероприятиях, на которых не принимаются решения. Она добавила, что сначала всё-таки исполнялся украинский гимн.

Сотрудники СБУ ранее провели обыски у председателя Партии венгров Украины, в офисе организации и партии в Ужгороде, офисе благотворительного фонда «Эгана Эде» и здании венгерского института в Береговом. В спецслужбе такие действия объяснили возможным вмешательством фонда в политическую ситуацию на Украине.

3 декабря министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал абсолютно неприемлемыми обыски, которые прошли в штабах ряда связанных с Будапештом организаций в Закарпатской области Украины. Он подчеркнул, что преследование представителей национальных меньшинств противоречит принципам, на страже которых стоит ОБСЕ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о пресечении деятельности группы граждан, которая пыталась организовать выход Закарпатья из состава страны, передавал NEWS.ru.

В СБУ утверждают, что некие лица пытались добиться пересмотра результатов Трианонского мирного договора. Согласно этому соглашению, в 1920 году от Венгрии отошла часть территорий, в том числе ряд территорий современного украинского Закарпатья.