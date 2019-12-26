https://static.news.ru/photo/2876c290-27f0-11ea-a9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что уволен прокурор, который являлся единственным представителем Украины в международной следственной группе по расследованию катастрофы малайзийского Boeing МН-17. Фамилию уволенного она называть не стала.

Уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единый прокурор от Украины, — написала Сарган в Facebook.

Она уточнила, что эту информацию получила «от коллег из Нидерландов».

Самолёт Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Как писал NEWS.ru, голландские власти обратились к Российской Федерации и попросили сотрудничать в расследовании крушения Boeing 777, произошедшего в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Министр представил стратегию дальнейшего развития отношений с Москвой и в записке парламенту королевства подчеркнул, что правительство обратилось к РФ «с просьбой о сотрудничестве в расследовании, касающемся воздушного пространства над восточной Украиной».