На Украине утвердили план «деоккупации Крыма»

Украинское правительство утвердило стратегию «деоккупации Крыма», в которой детально расписаны все шаги в этом направлении. Соответствующее решение одобрили члены кабинета министров на своём заседании, сообщает ТАСС.

Стратегия — это комплексная дорожная карта, благодаря которой мы вернём Крым. Это очень детальные шаги по деоккупации, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Киев в этом плане работает со странами-партнёрами и международными организациями, чтобы «тема Крыма была на повестке дня». С этой целью документ будет переведён на английский язык.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что граждане России, которые незаконно оккупировали полуостров Крым, должны быть выдворены за пределы региона. Главная задача для властей Украины — «деоккупация» региона.

Сенатор Алексей Пушков назвал заявление Резникова политической клоунадой.