На Украине установили имена убийц участника переговоров с Россией Следствие на Украине установило круг лиц, причастных к убийству переговорщика c Россией Киреева

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Член украинской делегации Денис Киреев (слева) перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области

Государственное бюро расследований Украины выявило круг лиц, причастных к убийству Дениса Киреева — представителя киевской делегации на переговорах с Москвой, пишет издание «Украинская правда». Расследование включало допрос 20 свидетелей, 14 судебных экспертиз и другие оперативно-разыскные мероприятия.

Несмотря на год работы, конкретные подозреваемые пока не были названы. В то же время жена покойного Киреева, Ирина, выразила свое недовольство работой следствия и опровергла обвинения Службы безопасности Украины в том, что ее муж работал на Россию.

Она заявила, что на 200% уверена в том, что это не так, и назвала супруга самым патриотичным человеком, которого знает. Жена Киреева подчеркнула, что может объяснить, почему СБУ говорит обратное. По ее словам, никак иначе оправдать убийство посреди Киева невозможно.

Киреева застрелили в марте при задержании в центре Киева. Он направлялся в Белоруссию в сопровождении личной охраны. Однако помочь при задержании и последующем убийстве охрана не сумела. Предполагается, что Киреев отдал им приказ не вмешиваться.

Несмотря на подозрения в шпионаже и убийстве, Киреева похоронили с военными почестями. Главное управление разведки Минобороны Украины впоследствии заявило, что он погиб при выполнении специальной задачи.