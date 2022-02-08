На Украине усомнились в праве РФ на членство в Совбезе ООН

На Украине усомнились в праве РФ на членство в Совбезе ООНПостпред Украины Кислица: РФ не подтверждала право на постоянное членство в Совбезе ООН
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия может документально подтвердить права на постоянное членство в Совете Безопасности организации. После распада СССР не было процедуры принятия в ООН России, отметил он в беседе с «Европейской правдой».
Кислица
Я могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН, — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что Совбез ООН превращается в инструмент конфронтации между Россией и США на фоне растущей внешнеполитической напряжённости. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он назвал такое положение дел неизбежным, хотя и вредным для работы органа.