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На Украине усомнились в праве РФ на членство в Совбезе ООН

Постпред Украины Кислица: РФ не подтверждала право на постоянное членство в Совбезе ООН
03:03, 09 февраля 2022
На Украине усомнились в праве РФ на членство в Совбезе ООН Фото: Loey Felipe/UN Photo/XinHua/Global Look Press
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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия может документально подтвердить права на постоянное членство в Совете Безопасности организации. После распада СССР не было процедуры принятия в ООН России, отметил он в беседе с «Европейской правдой».

Кислица рассказал, что процедура вступления в ООН предусмотрена уставом организации, однако официальная Москва её так и не прошла.

Я могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Совбез ООН превращается в инструмент конфронтации между Россией и США на фоне растущей внешнеполитической напряжённости. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он назвал такое положение дел неизбежным, хотя и вредным для работы органа.

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