На Украине усомнились в нехватке ракет у России Defense Express: России хватит ракет для ударов по Украине как минимум до весны 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия точно не будет испытывать никаких проблем с нехваткой ракет для нанесения ударов по Украине, имеющихся запасов ВС РФ хватит как минимум до весны 2023 года, считает обозреватель украинского портала Defense Express Иван Киричевский. Военный аналитик опроверг предположения, что у России якобы мало ракет. Киричевский напомнил, что россияне располагают и более мощным оружием, которое «идеально» подходит для ударов по наземным объектам.

Когда некоторые комментаторы говорят, что у россиян якобы осталось ракет всего на три—четыре обстрела, они подразумевают, что какая-то часть ракет с обычными боеголовками должна быть в неприкосновенном запасе. Но что, если россияне решили в принципе отказаться от того, чтобы держать ракеты с обычными боеголовками в неприкосновенном запасе, и сделать исключение разве что для «Кинжалов»? — написал автор в своей статье.

Украинский эксперт напомнил, что Россия также обладает сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», полностью адаптированными для работы по наземным целям. Кирический также указал на наличие у российских войск крылатых ракет Х-35.

Ранее РИА Новости сообщало, что российские комплексы ПВО получили программное обеспечение, которое позволяет сбивать ракеты американских систем HIMARS, применяемых украинской армией. Накануне власти Запорожской области сообщали, что ВСУ обстреляли из HIMARS базу отдыха в Мелитополе, в результате погибли два человека, губернатор региона Евгений Балицкий позже заявил о 10 пострадавших. Также в ЛНР сообщали, что под удар ВСУ из HIMARS попал город Стаханов, где была разрушена неработающая гостиница.