На Украине ушёл в отставку министр по делам Крыма и Донбасса

Верховная рада Украины поддержала увольнение Алексея Резникова с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики. Как сообщается на сайте парламента, за отставку чиновника, ответственного за вопросы Крыма и Донбасса, проголосовали 329 депутатов.

Об уходе Резникова с должности доложил председатель комитета по правам человека Дмитрий Лубинец. Он поблагодарил экс-чиновника за работу и порекомендовал Верховной раде поддержать его заявление об освобождении от должности. О причинах ухода Резникова не сообщается.

Ранее заявление об отставке подал министр обороны Украины Андрей Таран, находившийся на этом посту с марта прошлого года. До этого глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия отмечал, что у Тарана «есть жалобы на состояние здоровья», а о возможных кадровых перестановках в кабмине Украины, которые могут коснуться и Тарана, сообщалось ещё летом этого года.