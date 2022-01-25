На Украине упрекнули США за устаревшее оружие

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Некоторые страны ЕС при обсуждении ограничений в отношении России попросили сделать исключения для некоторых российских банков. Также речь идёт об исключениях для уже подписанных договоров и транзакций, сообщает Bloomberg.

Эти антироссийские санкции предлагается ввести в случае «вторжения» России на Украину. Страны ЕС просят предусмотреть переходные периоды, а также вывести из-под действия возможных санкций ряд финансовых организаций и уже подписанные...