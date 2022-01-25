На Украине упрекнули США за устаревшее оружие

Киевский депутат Гнатенко: США отправляют на Украину устаревшее вооружение
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:55, 26 января 2022
Фото: oleksiireznikov/twitter.com
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Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Гнатенко заявил, что Вашингтон отправляет Киеву устаревшее вооружение. На Украине есть оружие лучшее, чем даже ракеты Javelin, отметил он в эфире телеканала «НАШ».
То, что нам поставили, это отстой 80-х годов по большому счёту. <...> На Украине есть даже лучшие комплексы ПТРК «Скиф». <...> Они более точные. Это как в фильме «12 стульев»: я вам дам парабеллум для того, чтобы вы лучше оборонялись, — подчеркнул Гнатенко.
Новая оборонная помощь Украине от США включает триста противотанковых ракет Javelin. О прибытии партии вооружений из-за океана рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Ранее стало известно, что эта партия вооружений для украинских военных прибыла самолётом на Украину из США 25 января. Груз состоит из современного оборудования и боеприпасов оборонного назначения. Первые партии вооружений прибыли 22 и 23 января.