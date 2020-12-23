На Украине канал получил предупреждение за показ пресс-конференции Путина

https://static.news.ru/photo/0a8f4fec-4543-11eb-902b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский телеканал «НАШ» получил предупреждение за трансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как рассказали в пресс-службе, 19 декабря мониторинг СМИ показал, что в эфире телеканала была зафиксирована с 13:08 до 13:59 (с 14:08 до 14:59 мск) трансляция в прямом эфире части годовой пресс-конференции Путина. При этом шла прямая трансляция с киевской улицы Крещатик, которая сопровождалась титрами «Нацкорпус перекрыл Крещатик».

Регулятор сообщил, что в течение всей пресс-конференции информация подавалась с позиций президента и правительства Российской Федерации. При этом она не сопровождалась комментариями представителей украинского телеканала или гостей студии после завершения прямой трансляции. По мнению Нацсовета, это является безальтернативной подачей субъективной позиции президента России.

При этом в эфире канала не зафиксировано трансляции другой позиции, не было обнародовано опровержение… Одним из критериев объективности информации в освещении вопросов, важных для демократического общества, является наличие различных точек зрения, — цитирует РИА Новости регулятора.

Телеканалу «НАШ» объявлено предупреждение за пропагандистскую трансляцию. Ему дан месяц на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором». Украинские власти считают, что Россия является стороной конфликта в Донбассе и вмешивается в дела Киева. После этого Киев в одностороннем порядке разорвал ряд документов с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией.

Ранее, как писал NEWS.ru, член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина высказала мнение, что Украина постепенно превращается в «американский протекторат» и становится одной из самых зависимых стран мира.