В столице Украины будут дезинфицировать жилые дома в качестве дополнительной меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), департаменту финансов исполнительного органа Киевского городского совета в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн. на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов, — приводит сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Киева приняли решение прекратить работу общественного транспорта с 22 марта. Эти меры направлены на борьбу с коронавирусом.