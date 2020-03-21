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Мэр Боготы в Колумбии Клаудия Лопес сообщила о том, что жители столицы будут освобождены от оплаты коммунальных услуг на период с 20 марта по 20 апреля в качестве поддержки населения, находящегося на карантине из-за коронавируса нового типа.

В Боготе мы гарантируем жильё и еду любой семье или человеку, который в этом нуждается во время карантина. Мы будем координировать свои действия с национальным правительством, чтобы приостановить сбор коммунальных...