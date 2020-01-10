https://static.news.ru/photo/265a83f2-33cb-11ea-9536-fa163e074e61_660.jpg Фото: separvsmetani/facebook.com

Продукты питания с провокационными названиями начали продавать на Украине. Этикетки содержат националистический и издевательский подтекст, адресованный жителям Донбасса.

Производством мясных консервов и соусов занялись ветераны АТО (участники антитеррористической операции на юго-востоке страны). Полуфабрикаты выпускаются под названиями « Сепар в сметане », «Снегирь православный», «Сепар луганский». Название для соуса звучит так: «Смерть врагам». Фото продукции в Facebook выкладывает Александр Грамарчук, ветеран АТО.

Этикетки украшены чёрно-красным флагом украинских националистов со стилизованной свастикой в центре. Как пишет «Украина.ру», товары распространяли на рождественских ярмарках в Виннице, где воевавшие в Донбассе устроили сбор средств для ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал не называть жителей Донбасса «сепарами» и сепаратистами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов. Джоэл Лион и Бартош Цихоцкий заявили, что ждут от местных властей в Киеве и во Львовской области присоединения к «поиску правды» в данном вопросе. Дипломаты, в частности, возмутились установкой баннера на здании администрации Киева с изображением Степана Бандеры.