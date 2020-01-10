Продукты питания с провокационными названиями начали продавать на Украине. Этикетки содержат националистический и издевательский подтекст, адресованный жителям Донбасса.
Производством мясных консервов и соусов занялись ветераны АТО (участники антитеррористической операции на юго-востоке страны). Полуфабрикаты выпускаются под названиями «
Этикетки украшены чёрно-красным флагом украинских националистов со стилизованной свастикой в центре. Как пишет «Украина.ру», товары распространяли на рождественских ярмарках в Виннице, где воевавшие в Донбассе устроили сбор средств для ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал не называть жителей Донбасса «сепарами» и сепаратистами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов. Джоэл Лион и Бартош Цихоцкий заявили, что ждут от местных властей в Киеве и во Львовской области присоединения к «поиску правды» в данном вопросе. Дипломаты, в частности, возмутились установкой баннера на здании администрации Киева с изображением Степана Бандеры.
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