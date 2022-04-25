На Украине предложили механизм взыскания замороженных средств России

Министерство юстиции Украины и офис главы государства Владимира Зеленского совместно подготовили проект взыскания замороженных за границей средств России, об этом заявил замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов, видеообращение политика появилось в Telegram-канале украинского президента. По его словам, полученные таким образом средства Украина сможет направить на компенсацию убытков в связи со спецоперацией.

Офисом президента совместно с Министерством юстиции разработан механизм взыскания средств РФ, замороженных за границей в счёт компенсации убытков. У нас есть несколько планов достижения этого. Основной — подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств РФ и направление их пострадавшим, — рассказал Смирнов.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко ранее заявил, что для Киева странами Запада уже зарезервированы замороженные средства ЦБ РФ в сумме свыше $300 млрд.

С подобными высказываниями выступил и первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин. Он утверждал , что киевские власти вместе с западными партнёрами заняты разработкой механизма конфискации арестованных в связи с санкциями $415 млрд Банка России.

Как сообщил до этого Устенко, на Украине, по предварительной оценке, были уничтожены активы на $100 млрд. По его словам, финансирования лишились дороги, мосты, больницы, не было закуплено разное оборудование. Он также напомнил, что Украина — небогатая страна, и посетовал, что в результате событий на Украине было уничтожено дорогостоящее медицинское оборудование, предназначенное для лечения тяжёлых пациентов.