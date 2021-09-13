На Украине создадут кибервойска

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провёл первое совещание, посвящённое созданию кибервойск в стране, сообщается на сайте Совбеза. По информации ведомства, законопроект будет рассмотрен в двухмесячный срок.

Секретарь СНБО провёл совещание по выполнению решения Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 «О неотложных мерах по киберобороне государства». Оно было введено в действие указом президента Украины от 26 августа 2021 года, — говорится в сообщении.

Как сообщается, кабинет министров в течение двух месяцев разработает и внесёт на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании в системе Минобороны Украины кибервойск.

В рамках совещания были затронуты вопросы материально-технических и финансовых ресурсов, которые необходимы для создания и обеспечения надлежащего функционирования будущих кибервойск.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил за учреждение в Следственном комитете, Минцифре, МВД и прокуратуре особых подразделений силовиков, которые будут следить за кибербезопасностью. По его словам, в Сети значительно увеличилось число мошенников. Для адекватной реакции на эти изменения следует ввести должности киберсиловиков: кибердознавателей, киберследователей, киберсудей и кибердружинников.