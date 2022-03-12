На Украине сообщили об увеличении резервного фонда на $1,7 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об увеличении резервного фонда Украины на 50,8 млрд гривен, или $1,7 млрд. По его словам, на дополнительное вознаграждение военнослужащим выделено 12,5 млрд гривен, или $426 млн, говорится в заявлении главы украинского кабмина на сайте правительства.

Шмыгаль призвал украинцев и бизнес работать там, «где это возможно».

Средства в резервный фонд перенаправлены из всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время. Такое решение уже позволяет оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны, — приводит цитату из заявления Шмыгаля «Коммерсант».

Глава кабмина назвал бизнес и работающих украинцев «экономическим фронтом». Он отметил. что перестройка экономики под «новые реалии» должна стать «ключевым фундаментом для победы».

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что запасы газа в стране составляют 9,5 миллиарда кубометров. При этом на всех объектах, не находящихся в зоне спецоперации РФ, продолжается добыча.