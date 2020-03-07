https://static.news.ru/photo/edad6416-6025-11ea-a49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что списанные корабли США — единственное средство усиления ВМС Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США, — привели слова Михаила Самуся в РИА Новости.

Он пояснил, что корабли с крылатыми ракетами помогут поменять военный баланс на территории Чёрного моря, несмотря на то, что это — американский «секонд-хенд».

Как сообщал NEWS.ru ранее, Пентагон планирует поставить военную технику Украине на $125 млн, в том числе патрульные катера и противоартиллерийские РЛС.