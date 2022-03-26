На Украине сообщили о лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне отчуждения горит более 10 гектаров леса, об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова в своём Telegra-канале. Она призвала МАГАТЭ отправить специалистов и оборудование для того, чтобы начать тушить пожар.
В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха, — сообщила Денисова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона смогла договориться с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС. Она также отметила готовность России и далее «прилагать все усилия для обеспечения безопасности данного объекта».