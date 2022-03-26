На Украине сообщили о лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения

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Сотрудники ФСБ провели обыск в российском офисе швейцарской фирмы Audemars Piguet, производящей люксовые часы, и конфисковали продукцию на несколько миллионов франков. В МИД Швейцарии расценивают произошедшее как «репрессивную меру в ответ на санкции», сообщает издание NZZ am Sonntag.

В ведомстве также добавили, что российская сторона объясняет конфискацию часов нарушением таможенных правил. Инцидент с часами подтвердили несколько источников. В их числе один из членов комиссии по внешней политики парламента...