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На Украине сообщили о лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения

17:55, 27 марта 2022
На Украине сообщили о лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения Фото: Donwilson Odhiambo/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В Чернобыльской зоне отчуждения горит более 10 гектаров леса, об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова в своём Telegra-канале. Она призвала МАГАТЭ отправить специалистов и оборудование для того, чтобы начать тушить пожар.

В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха, — сообщила Денисова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона смогла договориться с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС. Она также отметила готовность России и далее «прилагать все усилия для обеспечения безопасности данного объекта».

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