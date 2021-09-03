На Украине сочли невыгодной «дружбу» с восточными странами

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о невозможности переориентации страны в восточном направлении. Об этом она сообщила в интервью изданию «Слово и дело».

Таким образом Стефанишина прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который заявил, что Украина «развернётся на Восток», если страны Запада поступятся её интересами в пользу России, и предложил «дружить» с Турцией, ОАЭ, Катаром и Китаем. Вице-премьер заявила, что переориентация на Восток физически невозможна и «точно невыгодна» Украине, в особенности с учётом проводимой государственной политики. Слова же своего коллеги она объяснила «очень широким размахом мыслей».

Ранее вице-премьер обвинила Евросоюз в неготовности к расширению. Поводом для этого стало заявление тогдашнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что пройдёт 20 лет, прежде чем Украина вступит в Европейский союз. Она добавила, что скорость интеграции Украины зависит не только от неё самой, но и от Евросоюза, и у Киева есть «все основания» получить официальный статус кандидата в члены ЕС.