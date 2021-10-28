На Украине собрались потопить весь Черноморский флот России

Киеву необходимо всерьёз заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», чтобы противостоять российскому Черноморскому флоту, поскольку Москва «не оставит в покое» Украину. Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.

Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему «Нептун» которая может потопить Черноморский флот, — сказал он.

Лапин добавил, что президент России Владимир Путин захватил Донбасс и Крым не просто так. По его словам, российский политик не оставит их в покое. При этом поставки американских комплексов Jаvelin и турецких бeспилотников Bаyraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении Вооружённых сил.

21 октября стало известно, что Великобритания ведёт переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружений, в частности ракет. В Киев из Лондона могут отправить авиационные ракеты и ракеты класса «земля — земля». В Министерстве обороны Великобритании также обсуждается продажа Украине ракет Brimstone.

Если Украина войдёт в НАТО, подлётное время ракет Альянса до Москвы сократится до 7–10 минут, заявил в июне президент России Владимир Путин.