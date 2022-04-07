На Украине собрались национализировать в Измаиле корабли под флагом РФ

Фото: Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен отказаться от импорта российского угля в течение переходного периода в 120 дней. По его словам, именно такой срок предусмотрен новым пакетом санкций ЕС, сообщает РИА Новости.

С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период [в 120 дней], — отметил Шольц. Канцлер при этом допустил, что ФРГ прекратит импорт российского угля ещё раньше. Однако...