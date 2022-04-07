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На Украине собрались национализировать в Измаиле корабли под флагом РФ

Глава Одесской области Марченко: Киев национализирует в Измаиле корабли под флагом России
01:48, 08 апреля 2022
На Украине собрались национализировать в Измаиле корабли под флагом РФ Фото: Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press
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Глава Одесской обладминистрации Максим Марченко заявил, что Киев намеревается изъять в пользу государства корабли под российским флагом. По его словам, речь идёт о кораблях, находящихся на судоремонтном заводе в Измаиле, сообщает РИА Новости.

Вскоре кабинетом министров будет утверждено решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины, — рассказал Марченко.

Ранее стало известно, что первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс 7 апреля заявил: всеобщей национализации имущества недружественных стран и иностранных граждан на полуострове не будет. Бизнесменам, которые не спонсируют киевский режим и не выступают против Крыма, беспокоиться нечего, отметил он.

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