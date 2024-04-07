На Украине хотят сделать военнообязанными женщин в возрасте 18–60 лет «Страна»: украинок в возрасте 18–60 лет хотят сделать военнообязанными

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Журналисты издания «Страна.ua» проанализировали подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об электронном реестре военнообязанных и написали в своем Telegram-канале, что органы власти будут подавать в него данные на всех украинцев в возрасте 18–60 лет вне зависимости от их пола. Авторы публикации пришли к выводу, что женщины также попадут в этот список военнообязанных.

Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет, — сказано в опубликованном сообщении издания.

Журналисты также заметили, что к операторам реестра отнесены Минобороны Украины, Генштаб ВСУ, СБУ и СВР. Причем им разрешат удалять данные о гражданах, которые военнообязанными не являются.

На Украине 2 апреля снизили призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский. Документ вступил в силу через день после его принятия.

Вооруженным силам Украины будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан, заявил в конце марта глава правительства страны Денис Шмыгаль. По его мнению, возможно, в таком масштабном призыве нет необходимости, если учесть ротации военнослужащих и транши западных союзников.

Проходящая на Украине мобилизация является попыткой создания «гитлерюгенда» в новом издании, указывал президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, Киев может воспользоваться терактом в «Крокус Сити Холле», чтобы подстегнуть молодых людей активнее идти в армию.