«Дурилка полная»: экс-советник Кучмы об уступках Зеленского Западу Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский позволил Западу использовать украинцев в своих целях

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский позволил странам Запада обмануть жителей страны и использовать в своих целях, заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. Он отметил, что в то время как ВСУ находятся в тяжелом положении, союзники Киева лишь обещают поставки нового вооружения.

Оружие, которое нужно для наступления, отсутствует — только кормят «завтраками». <...> Дурилка полная украинцев идет, используют по полной программе, — заявил Соскин.

Он подчеркнул, что власти подвели страну к грани банкротства, экономика находится на пороге дефолта.

Соскин ранее призвал Зеленского уйти в отставку из-за неспособности руководить страной. Он возмутился низким уровнем жизни граждан и отметил, что некоторые из них не могут позволить себе даже кусок хлеба.

Ранее Соскин заявил, что украинские военные не добиваются значительных успехов в столкновениях с Россией и страну в ближайшее время ничего хорошего не ожидает. Он посчитал, что к ситуации на Украине применима цитата из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев»: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».