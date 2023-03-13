Президент Украины Владимир Зеленский позволил странам Запада обмануть жителей страны и использовать в своих целях, заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. Он отметил, что в то время как ВСУ находятся в тяжелом положении, союзники Киева лишь обещают поставки нового вооружения.
Оружие, которое нужно для наступления, отсутствует — только кормят «завтраками». <...> Дурилка полная украинцев идет, используют по полной программе, — заявил Соскин.
Он подчеркнул, что власти подвели страну к грани банкротства, экономика находится на пороге дефолта.
Соскин ранее призвал Зеленского уйти в отставку из-за неспособности руководить страной. Он возмутился низким уровнем жизни граждан и отметил, что некоторые из них не могут позволить себе даже кусок хлеба.
Ранее Соскин заявил, что украинские военные не добиваются значительных успехов в столкновениях с Россией и страну в ближайшее время ничего хорошего не ожидает. Он посчитал, что к ситуации на Украине применима цитата из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев»: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».