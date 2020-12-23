На Украине считают, что Зеленскому «аукнется» шантаж Запада

https://static.news.ru/photo/bf7293e8-452e-11eb-b207-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Попытка президента Украины Владимира Зеленского шантажировать Запад в ситуации с вакциной может лишить его доверия граждан.

Зеленский нацелен получить вакцину от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech как «стратегический партнёр» Запада, но пока не может договориться.

По сути, Зеленский пытается шантажировать, в первую очередь Америку, Россией, — заявил политолог Руслан Бортник.

Другой эксперт, Анатолий Октисюк, заявил, что сейчас Запад не станет реагировать на ультиматумы Киева. США и другие страны ставят свои национальные интересы выше и будут обеспечивать свои потребности, пишет «Страна.ua».

При этом Украина молчит на предложения Москвы поставлять препарат «Спутник V». Всё это может привести к тому, что Киев запоздает с массовой вакцинацией населения. Кроме того, пострадает и рейтинг Зеленского, отмечает эксперт.

Экс-премьер Украины Николай Азаров предположил, что отказ Киева от российской вакцины вызван приказом США. О невозможности объяснить украинцам отказ от российской вакцины Зеленский сказал в интервью изданию The New York Times. Он отметил, что готовится к информационной войне по этому поводу. Кроме того, украинский лидер посетовал, что президент США Дональд Трамп запрещает экспорт американской вакцины.

Как писал NEWS.ru, в начале октября глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. Тот ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.