Глава Минобороны Украины подвёл итоги встречи с руководством США

Глава Минобороны Украины Алексей Резников написал в своём Twitter, что он с осторожным оптимизмом оценивает результаты встречи украинского руководства с представителями США, которая прошла 26 марта в Варшаве. По его словам, заявления главы Белого дома Джо Байдена в ходе переговоров были обнадёживающими.

На встрече присутствовали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также американский министр обороны Ллойд Остин.

Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарём США Энтони Блинкеном. Обсуждали срочные потребности украинской армии. Слова Байдена были для нас обнадёживающими, — написал Резников.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден встретился в Варшаве с Кулебой и Резниковым, чтобы получить последние данные о ситуации на украинской территории. Американский лидер проинформировал украинских министров об усилиях США по объединению стран мира для поддержки Киева.

Стороны также обсудили действия США по привлечению российских властей к ответственности за проведение специальной военной операции на Украине, в том числе введение новых санкционных мер.