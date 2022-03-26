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Глава Минобороны Украины подвёл итоги встречи с руководством США

Глава Минобороны Украины с осторожным оптимизмом оценил встречу с руководством США
18:00, 26 марта 2022
Глава Минобороны Украины подвёл итоги встречи с руководством США Алексей Резников Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Минобороны Украины Алексей Резников написал в своём Twitter, что он с осторожным оптимизмом оценивает результаты встречи украинского руководства с представителями США, которая прошла 26 марта в Варшаве. По его словам, заявления главы Белого дома Джо Байдена в ходе переговоров были обнадёживающими.

На встрече присутствовали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также американский министр обороны Ллойд Остин.

Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарём США Энтони Блинкеном. Обсуждали срочные потребности украинской армии. Слова Байдена были для нас обнадёживающими, — написал Резников.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден встретился в Варшаве с Кулебой и Резниковым, чтобы получить последние данные о ситуации на украинской территории. Американский лидер проинформировал украинских министров об усилиях США по объединению стран мира для поддержки Киева.

Стороны также обсудили действия США по привлечению российских властей к ответственности за проведение специальной военной операции на Украине, в том числе введение новых санкционных мер.

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