На Украине рухнул рейтинг партии Зеленского

Уровень поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» на Украине упал до 15%, хотя она по-прежнему остаётся лидером электоральных симпатий. В октябре фракцию поддерживали 22% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром Разумкова.

Опрос показал , что на втором месте находится партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». За эту фракцию на выборах в Верховную раду, которые пройдут в 2023 году, на данный момент готовы проголосовать 12,4% граждан.

На третьей позиции находится партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», за неё не против проголосовать 7,5% жителей страны. Далее идёт фракция экс-премьера страны Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 7,2%.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков. На второй позиции находится экс-глава государства Пётр Порошенко, на третьей — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.