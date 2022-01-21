На Украине решили стереть имя Терешковой с карты страны

Администрации двух украинских поселений переименовали улицы, которые носили имя первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Речь идёт о населённых пунктах Безугловка и Куриловка Черниговской области. Известно, что улицы переименованы в Пашковскую и Квитневу. Об этом сообщает Life.

Местные депутаты единогласно приняли решение о смене названий, так как ранее с таким запросом к ним якобы обратились местные жители. Как уточняется, теперь улицы переименованы в Пашковскую и Квитневу, — сообщило издание.

По словам чиновников, улицы с прежними названиями попали под действие закона о декоммунизации. Он также предполагает переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Так, например, Днепропетровск был переименован Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий.

Ранее сообщалось, что в Киеве Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять инструкцию о том, как себя вести в случае начала войны. В Сети сообщают, что брошюра «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны» на 14 страницах активно рассылается киевским предприятиям. Об этом сообщают «Вести.ua».