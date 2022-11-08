На Украине решили построить новый Ан-225 «Мрия»

Фото: Bartlomiej Myc / dpa / Global Look Press

Генеральный директор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов заявил, что на Украине построят новый самолет Ан-225 «Мрия». Он добавил, что работы в настоящее время ведутся в секретном месте. Глава компании отметил, что второй Ан-225 будет отстроен с помощью новых деталей, а также с использованием частей сгоревшего самолета, пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ,

Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета, — сказал Гаврилов.

По его словам, самолет готов на 30%. Самый крупный грузовой самолет в истории с грузоподъемностью до 253,8 тонн был уничтожен на аэродроме в Гостомеле Киевской области в начале специальной операции.

Ранее стало известно, что к концу 2026 года на севере Австралии появится новая военная авиабаза для шести стратегических бомбардировщиков США В-52, способных нести ядерное оружие. Отмечается, что размещение такого рода авиасредств позволит не допустить «враждебных действий Китая в отношении Тайваня».

По данным СМИ, новый объект построят рядом с базой австралийских ВВС Тиндал. Она расположена в 320 километрах к юго-востоку от Дарвина. База будет включать в себя оперативный центр управления эскадрильи В-52, инфраструктуру для ремонта и техобслуживания самолетов, летное поле и стоянку.