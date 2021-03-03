На Украине решили отменить «летнее время» назло России

https://static.news.ru/photo/53e0d4fe-7c34-11eb-926c-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об отмене ежегодного перехода Украины на летнее время. По мнению парламентариев, это поспособствует «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».

Надеемся, что в случае поддержки Верховной радой Украины сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте чётко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется, — цитирует документ РИА Новости.

Инициатором законопроекта стал первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук. Парламентарий заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны «противоправно установлено время государства-агрессора» (в украинских правящих кругах таким термином обозначают РФ). Отказ от перевода часов и фиксация киевского зимнего времени должны способствовать евроинтеграционным стремлениям граждан страны.

По словам автора, проект направлен и на защиту здоровья украинцев. Он пояснил, что, как считает большинство учёных и врачей, ежегодный перевод стрелок на один час вперёд и назад значительно ухудшает состояние здоровья во время адаптации к летнему и зимнему времени.

Стрелки часов на Украине переводят дважды в год в соответствии с постановлением правительства от 13 мая 1996 года. В последнее воскресенье марта их переводят на час вперёд, а в последнее воскресенье октября — на час назад. Летнее украинское время соответствует московскому. В России в 2011 году упразднили перевод часов и зафиксировали летнее время, в 2014 году вернулись к зимнему.

Против возврата к сезонному режиму времени выступали российские врачи, писал NEWS.ru.