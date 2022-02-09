На Украине рассказали про проблемы с беспилотниками Bayraktar

Военный аналитик Тарас Чмут заявил, что на Украине появились проблемы с эксплуатацией беспилотников Bayraktar. Причиной явилось отсутствие подходящих взлётно-посадочных полос, отметил он в видеоролике, который размещён на YouTube.

Это проблема, с которой мы живём, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного — если мы отказываемся от авиации, — считает председатель правления Украинского милитарного центра.

Он пояснил, что проблема со взлётно-посадочными полосами является характерной для всей украинской авиации. Причём военные аэродромы подходят для беспилотников только «теоретически». По его словам, у Bayraktar возникли сложности с элементами шасси — стойками.

Есть понятие ресурса по взлёту-посадке, и если вам каждые три взлёта-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень, — указал Чмут.

Ранее стало известно, что в декабре на Украине запущено собственное производство Bayraktar. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Прежде страна закупала беспилотные летательные аппараты у Турции. По словам Ермака, локализация производства достигла высокой степени, на Украине изготавливаются в том числе и двигатели для БПЛА.